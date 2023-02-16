أكدت تقارير صحفية أن قانون الرياضة الجديد سينقذ نادي برشلونة من عقوبات رياضية بعد اتهامه بدفع مبالغ ضخمة لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا للتلاعب في نتائج المباريات.

وأضافت أن قانون الرياضة الجديد، الذي وافق عليه الكونجرس في 22 ديسمب الماضي، يتضمن في مادته 112 أن “المخالفات الجسيمة للغاية سوف تسقط بعد ثلاث سنوات، والمخالفات الخطيرة بعد عامين، والمخالفات الصغيرة بعد ستة أشهر”، وبالتالي فإن قضية نيغريرا كانت قد انتهت بالفعل.

ونوهت التقارير أنه في حال قرر مكتب المدعي العام تقديم شكوى لأنه وجد دليلًا على التلاعب في نتائج المباريات بناءً على هذه المدفوعات، فقد يتم معاقبة برشلونة بشدة، على الرغم من أننا نتحدث الآن عن عملية غير محتملة وطويلة جدا في حالة حدوثها.