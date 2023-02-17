تعادل فريق مانشستر يونايتد مع برشلونة في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا دون أي أهداف، وفي الشوط الثاني سجل برشلونة هدفا في الدقيقة 50 من خلال ماركوس ألونسو لكن ماركوس راشفورد سجل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد.

وسجل جوليس كوندي لاعب برشلونة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59، ثم تقدم برشلونة بهدف التعادل في الدقيقة 76 من خلال اللاعب رافينيا دياز لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.