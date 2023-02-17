تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫99570 مقابل الريال الواحد 0٫25031
الدولار: 3٫75058 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02109 مقابل الريال الواحد 0٫97934
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73633
دينار أردني:5٫28704 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي: 12٫23354 مقابل الريال الواحد 0٫08175
دينار بحريني: 9٫94949 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03010 مقابل الريال الواحد 0٫97078
الدرهم المغربي: 0٫36236 مقابل الريال الواحد 2٫76231
الجنيه المصري: 0٫12267 مقابل الريال الواحد 8٫15175
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