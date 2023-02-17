تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 3٫99570 مقابل الريال الواحد 0٫25031

الدولار: 3٫75058 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02109 مقابل الريال الواحد 0٫97934

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73633

دينار أردني:5٫28704 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي: 12٫23354 مقابل الريال الواحد 0٫08175

دينار بحريني: 9٫94949 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03010 مقابل الريال الواحد 0٫97078

الدرهم المغربي: 0٫36236 مقابل الريال الواحد 2٫76231

الجنيه المصري: 0٫12267 مقابل الريال الواحد 8٫15175