كشف المكتب الصحفي للبيت الأبيض عن تفاصيل الفحوصات الطبية التي خضع لها الرئيس جو بايدن، والتي أكدت أنه يتمتع بالأهلية الصحية للترشح لولاية ثانية في عام 2024.

و قال الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الجيش الأمريكي السابق ، إن بايدن “لا يزال يتمتع بالصحة والنشاط وهو لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح”.

وأضاف “القطعة الجدلية التي تم استئصالها” من صدر بايدن سيتم إرسالها لإجراء “خزعة تقليدية”. وتم اكتشاف الآفة خلال فحص الجلد لكامل الجسم بايدن، الذي تمت خلالها إزالة “العديد من سرطانات الجلد الموضعية” قبل بداية فترة ولايته في البيت الأبيض.

وأشار إلى أن بايدن يعالج حاليا بمضاد التخثر Eliquis، والذي وصفه بسبب “الرجفان الأذيني غير الصمامي”، وهو نوع من اضطراب نظم القلب.

ولفت إلى أن الكحة التي تصيب بايدن في كثير من الأحيان أثناء التحدث أمام الجمهور هي “أعراض عرضية من الارتجاع المعدي المريئي الذي يحدث غالبا بعد أن يأكل”.

وأكد أن الرئيس الأمريكي خضع لفحص رئتين وأشعة سينية للصدر وقياس تشبع الأكسجين حيث أظهرت نتائج طبيعية. على أن يواصل الرئيس تناول دواء بيبسيد لعلاج ارتداد الحمض”.

وأضاف أن الفحص العصبي “كان مطمئنا حيث لم تكن هناك نتائج تتوافق مع أي اضطراب عصبي، مثل السكتة الدماغية أو التصلب اللويحي أو مرض باركنسون”.