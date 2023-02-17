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كاميرا مراقبة توثق لحظة حدوث زلزال داخل مسبح
كاميرا مراقبة توثق لحظة حدوث زلزال داخل مسبح
منذ 28 دقيقة
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