“ليس كل ما يلمع ذهباً يمكن اقتناءه” جاءت الرياح عكس ما كان يتمناه النصر في ضمه لمحترفه البرتغالي كرستيانو رونالدوا، حيث كان يأمل النصر من ضمه أن تناهل على النادي عقود الرعاية من كل مكان، لكن ما حدث هو أن الشركات العالمية تتجه صوب الزعيم الهلال للظفر برعايته، لجماهيريته وشعبيته الجارفة وإنجازاته التي سطرها على الساحة العالمية.

فخلال الأسبوع الماضي تلقى مجلس ادارة نادي الهلال طلبات بالجملة حملت عروضا ضخمة من الشركات العالمية التي تتنافس للحصول على حق رعاية الهلال، خاصة بعد الأداء العالمي الذي ظهر به ممثل الوطن الهلال في كأس العالم للأندية خلال لقاءه مع نادي ريال مدريد.

وكان آخر عقود الرعاية التي وقعها الهلال مع بنك الرياض اتفاقية شراكة مع نادي الهلال، يقوم بمقتضاها البنك برعاية منظومة نادي الهلال، فرق كرة القدم وفئاتها السنية (الرجالية والنسائية)، فرق كرة الطائرة والسلة، أكاديميات نادي الهلال، المؤسسة الخيرية.

وعقب توقيع عقد الشراكة مع بنك الرياض لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، مددت إدارة نادي الهلال، عقد شراكة شركة جاهز لمدة موسمين حتى 2026، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة السارية في عدد من المجالات.

وقد كشفت تقارير إعلامية مؤخراً، أن الخطوط الجوية القطرية تقدمت بعرض رعاية ضخم للحصول على رعاية نادي الهلال، ولم تحسم إدارة النادي العرض حتى الآن نظراً لكثرة العروض المقدمة للنادي من العديد من الشركات العالمية.

واشعلت العقود الضخمة التي تنهال على الهلال، غضب جماهير النصر، نظراً لاقتصار العقود التي تقدم للنادي على بعض الشركات المحلية والتي لم ترتقي الى طموحات النادي المالية، خاصة ضمه لكرستيانو رونالدو.