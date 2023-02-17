شهدت مناطق المملكة خلال الأشهر الماضية أمطاراً غزيرة ارتوت على إثرها كافة أراضيها، ما دفع المتنزهين بدورهم لاستغلال

ذلك للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة وخاصة بعد انتشار المساحات الخضراء بكافة المناطق.

كما شهدت هجرة معرج السوبان والتى تقع شرق محافظة حفر الباطن خلال الأيام القليلة زحاماً من المواطنين من هواة التنزه بالإضافة إلى أصحاب الحلال الذين توافدوا إليها بحلالهم بعد أن اكتست الأرض بالعشب، بالإضافة لظهور الفقع في عدة أجزاء من الهجرة وذلك نظراً لقربها من عده مراكز.

ومن هذه المراكز مركز السعيرة الذي يبعد عنها شرقاً 50 كيلو متر، ومركز الصداوي غرباً والذي يبعد عنها 40 كيلو متر، ومركز الرفيعة الذي يبعد عنها 90 كيلو متر جنوباً، والخفجي شمالاً وتبعد عنها 200 كيلو متر.

وتتمتع أرض الهجرة بكونها منبسطة وسهلة وتستطيع كافة أنواع السيارات الوصول اليها، ورصدت “صدى ” أجواء الهجرة التي يتوافد إليها العديد من العوائل بها خاصة بعد شروق الشمس، اذا تشهد المنطقة الشمالية هذه الأيام بشكل عام درجات حرارة منخفضة تصل إلى 3 درجات فجراً في بعض المناطق، فيما سجلت هجرة معرج السوبان فجر اليوم 5 درجات مئوية.

واستبشروا أهالي الهجرة خيراً بقدوم المنتزهين حيث شهدت المحال التجارية انتعاشاً غير مسبوق، ويعتبر الأول من نوعه بعد جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يستمر توافد المتنزهين لها خلال الأسابيع القادمة بعد تداول مقاطع فيديو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لوجود الفقع فيها.

وقال المواطن عبدالله العنزي، لـ “صدى ” إن الهجرة تشهد منذ أسبوعين حركة متزايدة في عدد المتنزهين ، وخاصة من المناطق القريبة المجاورة وبعض دول الخليج، موضحاً بأن الأماكن التي عثر فيها على الفقع تقع إلى الجنوب من الهجرة، وكذلك شرق كوبري سكة القطار على الطريق المؤدي لمركز الرفيعة جنوباً.

وأضاف “العنزي” أن مربي الإبل خاصة تواجدوا بكثرة في الواحات الخضراء القريبة من هجرتهم، وذلك بحثاً عن العشب الذي يقلل تكلفة أسعار ارتفاع الأعلاف عليهم، متوقعا أن تستمر هذه الأجواء حتى نهاية الشهر القادم.