أوشك اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا على الرحيل من ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وأكدت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان قررت أن يكون “نيمار” خارج حساباتها في الصيف المقبل، حيث يرى النادي أن نيمار يطرح مشاكل أكثر مما يحلها ، رياضيًا وماليًا،خاصة وأن راتبه الثقيل يثقل كاهل النادي، ويتركه تحت رحمة اللعب النظيف المالي.

وأضافت أن الوفد المرافق للاعب تحرك لإيجاد نادي بديل لباريس سان جريمان،كما التقى بـ”تود بويلي”، مالك نادي تشيلسي، وناقشوا الاحتمالات المختلفة لمجيء نيمار إلى تشيلسي ، مثل الانتقال أو الإنهاء الودي للعقد.