تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من التعادل أمام فريق الوحدة بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وسجل أهداف الرائد اللاعب تفاريس في الدقيقة 34 و الدقيقة 53، في حين سجل أهداف الوحدة انسيلمو دري مورايس الدقيقة 61 وعلاء آل حجي في الدقيقة 72.

يذكر أن الرائد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، في حين وصل الوحدة إلى النقطة 16 في المركز الثالث عشر.