“كاس” يرفض طلب الأهلي في قضية “دجانيني”

رفضت المحكمة الرياضية “كاس”، طلب النادي الأهلي، بإلزام دجانيني تفاريس، بدفع تعويض مالي، يُقدر بـ75 مليون ريال.

وكان الأهلي قد طالب بإلزام اللاعب، بدفع هذا المبلغ؛ بسبب السفر من المملكة، دون علم أو إذن من النادي، قبل فسخ عقده، وفقا للقانوني الرياضي أحمد الشيخي،

وأكد “الشيخي” أن “الكاس” رفض هذا الطلب بسبب أن تاريخه تُرجم خطًأ من العربية إلى الإنجليزية، في حين تم تثبيت قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإلزام النادي الأهلي، بدفع 12.5 مليون ريال، إلى دجانيني.

وشدد الشيخي، على أنه لن يكون هُناك “تهبيط” للنادي الأهلي مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام، وأنه سيتعرض للحرمان من التعاقدات فقط، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ حال عدم دفع هذا المبلغ