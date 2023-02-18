أوضح الناقد الرياضي محمد الشيخ أن لاعب النصر كرستيانو رونالدو تفاجأ بمستوى الدوري السعودي، مؤكداً أنه لا يتوقع أن يقدم نصف مستواه مع مانشستر يونايتد .

وقال الشيخ :” انت اليوم تلعب داخل الملعب مع ١٤ لاعب ذو جودة عالية حيث أن أغلب اللاعبين المتواجدين اليوم لاعبين دوري إسباني ومنهم من يلعب في ريال مدريد وبرشلونة. قيمة اللاعبين اليوم في الدوري السعودي توازي اللاعبين الذين كانوا معهم رونالدو في بعض الدوريات”.

وأضاف ” لا يستطيع كرستيانو أن يلعب كل المباريات بنفس الرتم الذي قدمه أمام باريس سان جيرمان لأنها مباراة خاصة في ظروف خاصة ومع لاعبين خاصين وبالتالي ننتظر من رونالدو ولكن مازلت اتوقع أنه لن يعطي حتى نصف قيمته التي كان عليها “.