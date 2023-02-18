أشاد القائم بأعمال السفارة الأميركية في المملكة دينيسون أوفوت بكرم السعوديين، مؤكداً حرصهم على جلب الطلاب الأميركيين إلى المملكة.

وقال أوفوت:” ما رأيته من كرم الضيافة الذي تلقيته هنا هو أمر مذهل للغاية، ويمكن رؤية العلاقة بأكملها إذا نظرت إلى أن ٧٠٠ ألف سعودي ذهبوا إلى المدارس في الولايات المتحدة”.

وأضاف “اذا نظرت إلى جهودنا لجلب المزيد من الطلاب الأميركيين إلى هنا فإن علاقة الناس بالناس هي أساس هذه العلاقات حقا ولذا عندما يفهم الناس بعضهم بعض أعتقد أنهم يتعايشون بشكل أفضل وهذا مهم وله أثر على حياتي الشخصية بلا شك “.