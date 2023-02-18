أثارت تصريحات رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم، الجدل فيما لا تزال تركيا تحت هول كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد حاصداً آلاف القتلى.

وأكد رئيس وكالة الفضاء التركية، أن الزلازل التي تبلغ قوتها 7-8 يمكن أن تحدث بشكل مصطنع، ما فهم بأنه يلمح إلى أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد بفعل فاعل.

وأشار إلى وجود أسلحة قادرة على إحداث زلازل، مضيفًا أنه لإحداث مثل تلك الزلازل يجب إرسال قضبان من التيتانيوم الكبيرة من الأقمار الصناعية إلى الأرض لتخترقها حتى عمق 5 كيلومترات وتحدث زلزالا

وأفاد أن هناك أقمارا صناعية “Warrior” يمكنها إرسال هذه القضبان بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف، معتبرًا “أن لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح، خاصة في دول مثل تركيا. لا شيء”.

وأضاف: “أقول هذا لأنني رأيت كيف يتم تطوير نظام الأسلحة هذا. إنها بسيطة جدًا. لا بد أنك شاهدت أعمدة الكهرباء في الشوارع.. يشبه هذا السلاح في المظهر هذه الأعمدة، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من ثمانية إلى عشرة أمتار، إنه عبارة عن قضبان معدنية، لا يوجد شيء داخلها.. لا متفجرات ولا شيء، لكنها من سبائك التيتانيوم تطلق نحو الأرض إلى هدف معين”، متابعًا: “تخترق ما يصل إلى خمسة كيلومترات في عمق الأرض، بسرعة كبيرة فيحدث زلزال بقوة 7-8 درجات”.