أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التحول نحو تخفيض الانتاج ليس بهذه السهولة وقد ينتهي المطاف بالتحول عكسيا.

وقال وزير الطاقة :” هناك نوعان من السياسات، السياسات المطبقة على أرض الواقع مدشنة ومفعلة، وهناك أمور يتحدث بها الناس ولكنك لا تراها على الواقع، هناك فئة من الناس من يدعو إلى سياسات تحظر هذا، وتجنب ذاك، ولا اخالهم واعين بما يفعلونه من زيادة عدم اليقين الأمر الذي يجعل الاستثمار صعبا على المستثمرين “.

وتابع” بكل الممكنات التي لدى أرامكو والسيولة المالية وصناعة القرارات، مجلس واحد قرار واحد، ادارة واحدة، لا شركاء، وبناء علاقات متينة مع المالك الذي هو كذلك مانح الامتياز وسيستغرق ذلك سبع سنين لإتمام ذلك فالأمر ليس بسيطا وسهلاً نحن نتحدث عن مليون برميل، فهل هناك مكانا على هذه الأرض سينتج مليون برميلا! “.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: التحول نحو تخفيض الانتاج ليس بهذه السهولة وقد ينتهي المطاف بالتحول عكسيا #الإخبارية pic.twitter.com/ORG7bCh009 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2023



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