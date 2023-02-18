قال المستشار الاقتصادي عيد العيد أن هناك فارق بين تحقيق مكاسب وبين جلب احتياجات غير ضرورية لافتاً إلى أن ثقافة المباهاة للأسف منتقلة إلينا من الخارج.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “سيدتي” أن التقسيط إذا ما كان لأصل مالي مدر مثل السكن والسيارة وغيرها من الأمور المحمودة، فهو يؤثر على قدرتنا المالية .

وتابع أن التقسيط لأمر كمالي يعتبر مشكلة وخاصة إذا ما كان هناك توازن بين الدخل والقدرة المادية والشيء الكمالي.

عيد العيد – مستشار اقتصادي: التقسيط إذا ما كان لأصل مالي مدر مثل السكن والسيارة وغيرها من الأمور المحمودة، فهو يؤثر على قدرتنا المالية @bineid99#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EyNCBVHaKL — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 18, 2023