تعرض نيك بوب، حارس مرمى نيوكاسل يونايتد، للطرد المباشر خلال مواجهة ليفربول، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم طرد بوب في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعدما ارتكب خطأ غريبا خلال محاولته منع الكرة من أن تصل للدولي المصري محمد صلاح، ليقوم بإمساك الكرة من خارج منطقة الجزاء، ليشهر له الحكم على الفور البطاقة الحمراء في وجهه.

واضطر نيوكاسل لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين فقط، وقرر المدرب الدفع بالحارس مارتن دوبرافكا بدلًا من اللاعب إليوت أندرسون.