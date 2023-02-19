كشفت شركة ينبع أرامكو للتكرير (ياسرف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للعمل بعدة مجالات – بمقر الشركة بمدينة ينبع.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفر

1- مهندس أجهزة الموثوقية. (RELIABILITY INSTRUMENTATION ENGINEER)

2- محلل الخزانة. (Treasury Analyst II)

3 – ممثل العلاقات العامة أول / ثاني. (Public Relations Representative I,II)

4: مدير خدمات الدعم. (Support Services Manager)

5: مدقق الحسابات أول / ثاني. (SENIOR INTERNAL AUDITOR II)

6: مهندس تآكل. (Corrosion Engineer)

7: مهندس مشاريع. (Projects & T/A Engineer I)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع مشاريع ياسرف .