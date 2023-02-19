كشفت شركة ينبع أرامكو للتكرير (ياسرف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للعمل بعدة مجالات – بمقر الشركة بمدينة ينبع.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفر
1- مهندس أجهزة الموثوقية. (RELIABILITY INSTRUMENTATION ENGINEER)
2- محلل الخزانة. (Treasury Analyst II)
3 – ممثل العلاقات العامة أول / ثاني. (Public Relations Representative I,II)
4: مدير خدمات الدعم. (Support Services Manager)
5: مدقق الحسابات أول / ثاني. (SENIOR INTERNAL AUDITOR II)
6: مهندس تآكل. (Corrosion Engineer)
7: مهندس مشاريع. (Projects & T/A Engineer I)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع مشاريع ياسرف .
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