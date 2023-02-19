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صناعة الفخار في جبل القارة بالثمانينيات الميلادية
صناعة الفخار في جبل القارة بالثمانينيات الميلادية
منذ 58 دقيقة
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