أثار مقطع فيديو من مباراة نادي النصر أمام نظيره التعاون الجدل بعد معرفة لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بإلغاء هدف التعاون قبل قرار الحكم.

وظهر كريستيانو رونالدو، خلال الفيديو وهو يعيد الكرة إلى حارس النصر بعد معرفته بإلغاء الهدف بشكل مثير للجدل أثناء مراجعة الحكم لتقنية الفيديو وقبل إصداره للقرار.

وكان النصر قد تمكن من التغلب على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري روشن.