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لقطة قبل 47 عام لأطهر بقعة على وجه الأرض
لقطة قبل 47 عام لأطهر بقعة على وجه الأرض
منذ 1 ساعة
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التعليقات
ا
ابو كبوس الملحوس
عدد التعليقات : 2293
منذ 20 دقيقة
سبحان الله كلما ترا الكعبة المشرفة تهدء نفسك و تستكين لهذا البيت المعظم و لهذا الدين.
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سبحان الله كلما ترا الكعبة المشرفة تهدء نفسك و تستكين لهذا البيت المعظم و لهذا الدين.