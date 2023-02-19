الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد19 فبراير

تحطم طائرة بعد اقلاعها

منذ 47 دقيقة
0
1051
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    بالصور.. عيادة فريق الإنقاذ السعودي بتركيا تستقبل 207 حالة

    بالصور.. عيادة فريق الإنقاذ السعودي بتركيا تستقبل 207 حالة

    منذ 32 دقيقة
    0
    1147
    وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 14 موقعاً حول المملكة

    وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 14 موقعاً حول المملكة

    منذ 38 دقيقة
    0
    1173
    بالصور.. مواصفات وأسعار إم جي RX5 2023 الشكل الجديد في المملكة

    بالصور.. مواصفات وأسعار إم جي RX5 2023 الشكل الجديد في المملكة

    منذ 43 دقيقة
    0
    1143

    تحطم طائرة بعد اقلاعها

    منذ 47 دقيقة
    0
    1051
    ضبط مكتب خدمات غير مرخص يأوي 9 عاملات بالرياض

    ضبط مكتب خدمات غير مرخص يأوي 9 عاملات بالرياض

    منذ 52 دقيقة
    0
    1165