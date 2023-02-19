انتهت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الشمالي الغربي من إنشاء خزانين بسعة 2000م3 لكل خزان في مركزي الثمد والصلصلة التابعين لمحافظة خيبر، بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال.

وأكدت الشركة مضيها في تنفيذ المشروعات المائية والبيئية وفق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع في نسب التغطية، بجانب رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات، مفيدة أن المشروع يأتي ضمن إستراتيجيتها وأهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وتحسين الخدمات المائية والبيئية في منطقة المدينة بأعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية المملكة والشركة.