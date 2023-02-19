رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح هذا اليوم الساعة 7:55 .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل بأن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

وأفاد بأنه وبناءُ على نتائج خريطة الشدة الزلزالية ان الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وقال بأن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي بإستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة والوضع في السعودية مطمئن ولله الحمد.