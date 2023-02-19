أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 828,917 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 816,281 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9.601 حالة