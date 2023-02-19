كشفت السلطات الأمريكية إنها ستطلق النار على 150 بقرة برية تعتبر “عدوانية” وخطيرة على الحيوانات والنباتات في غابة في ولاية نيو مكسيكو.

وقالت أنه سيتم إطلاق النار على هذه الأبقار من مروحية؛ بواسطة عناصر متخصّصين سيحلّقون فوق غابة غيلا الوطنية، وذلك بين يومي الخميس والأحد.

وأوضحت المسؤولة عن الغابة الوطنية كاميل هاوز “أن اتخاذ القرار بالقضاء على هذه الحيوانات كان أمراً صعباً، ولكنه ضروري لضمان السلامة العامة وحماية موائل الأنواع المهددة والمعرضة للخطر، كما أن هذه الأبقار عدوانية تجاه المتنزّهين”.

وذكرت أن قتل هذه الأبقار بإطلاق النار عليها هو الطريقة الأكثر فاعلية وإنسانية للتعامل مع هذه المشكلة، لأن هذه الأبقار البرية تسببت بأضرار داخل المنطقة المحمية منذ السبعينيات، عبر تلويث المياه وغزو الموائل المخصصة للأنواع المحمية أو المهددة بالانقراض.