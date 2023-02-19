أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.5 %، مغلقا عند 10493 نقطة (- 55 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال.

وتراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، بنسبة 1 %، عند 75.50 ريال، و32.80 ريال، على التوالي.

وأغلق سهم أسواق العثيم، عند 108.60 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وتصدر سهم الآمار، تراجعات اليوم بأكثر من 5 % عند 154.40 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

وسجل سهم النايفات، جلسة اليوم، أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 18.06 ريال (- 2 %).

في المقابل، ارتفع سهم نادك، بنسبة 2 % عند 24.20 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022.

وصعد سهم أمريكانا، بأكثر من 4 % عند 3.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 46 مليون سهم.