صرح روني جاكسون الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو في الكونغرس الأمريكي بأن الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن.

وقال جيكسون الذي قام في السابق بعلاج الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما: “يرى معظم الأمريكيين أن صحة بايدن العقلية تتدهور كليا، في حين لا يوجد هناك أي شفافية في تقديم معلومات من البيت الأبيض حول ما يحدث”.

وعبر جيكسون عن عدم رضاه على عدم وجود إشارة في الاستنتاج عقب نتائج الفحص الطبي لاجتياز اختبار معرفي من قبل الرئيس.

وأشار إلى أن استنتاج الطبيب المعالج لبايدن كيفن أوكونور يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأمريكية تنوي إخفاء الحقيقة.