قال محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن المملكة ستشهد أجواء ممطرة في شهر مارس المقبل، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن التذبذب في درجات الحرارة راجع إلي الفترة الانتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، فتكون أحيانا درجة الحرارة مرتفعة وبعدها بيوم أو يومين تنخفض.