قال المستشار في الاتصال المؤسسي، محمد المسعودي، أن العالم سيشهد في المستقبل 10 ملايين وظيفة مستقبلًا و 32 مهنة جديدة.

وأضاف أن معظمها في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة ” الإخبارية”.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو من يسير العالم في عدة قطاعات، كما سيوفر العديد من الوظائف.