قال المستشار في الاتصال المؤسسي، محمد المسعودي، أن العالم سيشهد في المستقبل 10 ملايين وظيفة مستقبلًا و 32 مهنة جديدة.
وأضاف أن معظمها في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة ” الإخبارية”.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو من يسير العالم في عدة قطاعات، كما سيوفر العديد من الوظائف.
فيديو | المستشار في الاتصال المؤسسي د. محمد المسعودي:
ستظهر 10 ملايين وظيفة مستقبلًا و 32 مهنة جديدة إلى عالمنا#الراصد pic.twitter.com/HYvEk35xfT
— الراصد (@alraasd) February 19, 2023
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