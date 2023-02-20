مواصفات سيارة لكزس LX 600 مع 3 صفوف

تعد لكزس هي العلامة الفاخرة التابعة لتويوتا، وقد ورثت عنها الاعتمادية وجودة التصنيع، حيث أنها من أكثر العلامات الفاخرة من حيث الاعتمادية، وتقدم قيمة عالية مقابل أسعارها.

وتعتبر من أكثر السيارات المحببة في الخليج والسعودية بتشكيلة السيارات الحالية للعلامة اليابانية هي لكزس LX600، حيث تتوفر مع 3 صفوف في فئتين بالمملكة، وبجانب أنك تحصل 7 مقاعد بفرش الجلد الصناعي الأكثر قدرة على التحمل مقارنة بالجيل السابق، مع العلم أن نوع الجلد يختلف حسب الفئة.

وزودت لكزس LX600 بمحرك قوي يجعل من السيارة مناسبة للسفر طويل المسافات مع نظام دفع رباعي وعزم كافي للخروج إلى رحلات التخييم في البر، وهذا يجعل من الاس يو في الكبير مناسب للتنقل مع عائلة من 7 أعضاء داخل المدن وفي السفر.

وتتوفر لكزس LX ثلاثية صفوف المقاعد عند شركة عبداللطيف جميل للسيارات بضمان 4 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق بسعر يبدأ من 517,500 ريال للفئة الأساسية AA Elegant Plus وبسعر 555,956 ريال للفئة الثانية “إليت”.