عثرت شرطة مقاطعة “Lancashire” بشمال غرب انجلترا على جثة سيدة بعد البحث ٢٣ يوما هي بنسبة كبيرة لإنجليزية احتل خبرها المحيّر مساحات بارزة في الصحف والنشرات الإخبارية.

ورأي اثنين من المارة الجثة عالقة ضمن أعشاب نهر معروف باسم Wyre في المنطقة، فاتصلا بالشرطة التي أرسلت فريق بحث تحت الماء، ممن نزل بعضهم بقوارب إلى النهر واستخرج الجثة، ثم أبلغت الشرطة عائلتها بالعثور عليها.

واعتقدت الشرطة أنها “سقطت” في النهر لسبب وبطريقة ما “مع الأخذ بعين الاعتبار أنها واجهت مشاكل كبيرة من الكحول بسبب انقطاع الطمث”، وفقا لما ذكرت الشرطة بمؤتمر صحافي، أضافت فيه قبل أسبوع أن اختفاءها “غير مبرر ويصعب تفسيره” مع تلميحات بأنها ربما انتحرت.