تعتبر الحدائق من الأماكن التي يلجأ لها الأهالي ، فهي الوجهة التي يفضلها الكثير للتنزه والترويح عن النفس ، وقد أولت دولتنا رعاها الله هذا الأمر اهتماماً بالغاً ، وخصصت مبالغاً طائلةً حيال ذلك ، وأوجبت على جهات الاختصاص تنفيذ ذلك والاعتناء به .

بالرغم من هذا كله ، إلا أن عدسة ( صدى) رصدت وضعاً مأساوياً آلت إليه ممشى الوادي وحديقة وممشى العزيزية الواقع بمحافظة أضم ، جنوب منطقة مكة المكرمة ، وباعتبار أنها في يوم من الأيام كانت متنفساً للأهالي ، إلا أنه بعد الوقوف عليها فالصور تبدي للمتابع الوضع المزري لها .

باتت الصفة السائدة في المتابعة ، هي الإهمال الشديد والنسيان ، تشاهد أوساخ وقاذورات متراكمة ، وحشائش طالت حتى أصبحت بيئة مناسبة لتقطنها العقارب والأفاعي السامة ، خصوصاً ونحن نعيش في وقت خروجها هذه الأيام ، بالإضافة إلى انتشار القطط والكلاب الضالة .

هذا ويبلغ عدد سكان محافظة أضم والمراكز التابعة لها ( الجائزة ، المرقبان ، ربوع العين ، حقال) حوالي ٥٥ ألف نسمة ، من حقهم أن يجدوا وأسرهم ، أو حتى أولئك الراغبين في ممارسة رياضة المشي ، حدائق جاذبة بنظافتها ومسطحاتها الخضراء ، والاعتناء بها وبشكل مستمر ، من قبل الجهات المعنية.

( صدى) بدورها تواصلت مع رئيس بلدية أضم المهندس عمر الزهراني والذي رد بقوله : هذين الموقعين ( ممشى الوادي وممشى العزيزية ) يحتاجان فعلا الى الصيانة وقد تم طرحها في منافسة عامة وسينفذان خلال هذا العام باذن الله.