كشفت شركة واحة الحيوان، عن توفر وظائف للجنسين (كاشير) بفروعها بالرياض وجدة والخبر.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: أمين صندوق (كاشير)، مشترطة أن يكون سعودي الجنسية، غير مسجل في التأمينات الاجتماعية، بينما المميزات: رواتب وعمولات مجزية.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + اسم المدينة في عنوان البريد):

[email protected]