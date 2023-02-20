أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنسبة 1.2 %، مغلقا عند 10371 نقطة (- 122 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 32.50 ريال و74.50 ريال، على التوالي.

وهبط سهم إس تي سي، بأكثر من 2 % عند 35.35 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، والتي جاءت أقل من متوسط توقعات السوق.

وأنهت أسهم ينساب، ومعادن، والعربي الوطني، وبنك الرياض، أمريكانا، وسبكيم العالمية، والمتقدمة، وأكوا باور، ومجموعة تداول، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

في المقابل، صعد سهم موبايلي، بنسبة 6 %، عند 37 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، وسط تداولات بلغت نحو 6 ملايين سهم، هي الأعلى منذ نحو عام (مارس 2022).

وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى 606 ملايين ريال، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق، إضافة إلى الإعلان عن توزيعات نقدية بواقع 1.15 ريال للسهم عن العام 2022.