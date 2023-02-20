أعلنت وزارة الحرس الوطني دعوت المرشحين والمرشحات، عن 344 مرشح ومرشحة لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقاً على بند التشغيل والصيانة، لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية والمقرر إقامتها بمركز بدر الثقافي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1444/08/06هـ.

فيما يلي شروط إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية:

1- إحضار أصل الهوية الوطنية . ​

2- الإلتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

3- إحضار أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخة منها.

4- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

5- إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

6- الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة 8 صباحاً، ماعدا الأيام الواقعة في شهر رمضان المبارك يكون الحضور الساعة 10 صباحاً.

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