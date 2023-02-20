كشفت دراسة حديثة، إن الناس يحصلون على المزيد من نوم حركة العين السريعة (REM) في الأشهر الباردة، في الفترة ما بين شهر ديسمبر وشهر فبراير عندما يكون الضوء أقل.

وتشير الدراسة إلى أنه في سكان المدن الذين يعانون من اضطراب النوم، فإنهم يسجلون نوم حركة العين السريعة أطول في الشتاء مقارنة بالصيف، ونوما أقل عمقا في الخريف.

ويقول الباحثون إنه إذا كان من الممكن تكرار نتائج الدراسة في الأفراد الذين يتمتعون بنوم صحي، فإن هذا سيوفر الدليل الأول على الحاجة إلى تعديل عادات النوم لتناسب الموسم، ربما عن طريق النوم مبكرا في الأشهر المظلمة والباردة.

وأثناء نوم حركة العين السريعة، يزداد نشاط الدماغ ويحلم الناس. ويبدأ النوم الطبيعي بثلاث مراحل من نوم حركة العين غير السريعة في البداية، تليها فترة قصيرة من نوم حركة العين السريعة.