تجرى غدا، الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا وذلك بعد تأهل 4 فرق.

ومن المقرر أن تجرى القرعة المتعلقة بالدوري في الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن الفرق المتأهلة ضمت الهلال والشباب والدحيل القطري، ، وفولاد الإيراني.