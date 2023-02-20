تجرى غدا، الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا وذلك بعد تأهل 4 فرق.
ومن المقرر أن تجرى القرعة المتعلقة بالدوري في الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
يذكر أن الفرق المتأهلة ضمت الهلال والشباب والدحيل القطري، ، وفولاد الإيراني.
تجرى غدا، الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا وذلك بعد تأهل 4 فرق.
ومن المقرر أن تجرى القرعة المتعلقة بالدوري في الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
يذكر أن الفرق المتأهلة ضمت الهلال والشباب والدحيل القطري، ، وفولاد الإيراني.
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