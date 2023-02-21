علق المحلل الرياضي أحمد عفيفي، على تأهل الهلال لربع نهائي أبطال آسيا على حساب شباب أهلي دبي.

وأكد عفيفي أنه للمرة الثالثة على التوالي لا يوجد نادي قادر يقصي الهلال من الملعب في دوري أبطال آسيا.

وقال: “الهلال يستمر في الرقم التاريخي 3 سنوات محدش عارف يخرجه عن الملعب على الأقل”.

وأشار إلى وجود فرق كبير في أداء لاعبي الهلال ولاعبي شباب الأهلي قائلا: “فيه فرق مستوى وجودة وخبرة بين لاعبي الفريقين”.