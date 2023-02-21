قال عبدالله المعيوف، حارس فريق الهلال، أن فريقه سيحترم الفريق الذي سيلعب أمامه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وعبر عن فرحته بعودة زميله سلمان الفرج، متطلعا بأن يقدموا الأفضل في المباراة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “ssc”.

وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم قد تأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على شباب الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تجرى غدا، الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا وذلك بعد تأهل 4 فرق، وهي الهلال والشباب والدحيل القطري، ، وفولاد الإيراني.