ضرب زلزالان جديدان الجنوب التركي، مساء أمس الاثنين، تلك المنطقة التي لا تزال تحت هول الصدمة جراء الزلزال المدمر السابق الذي ضربها في السادس من الشهر الجاري.

ووثق مقطع فيديو، مقابلة لإحدى المحطات التركية مباشرة على الهواء مع النائب لطفي خاشقجي من هطاي، الذي فر هارباً تحت وطأة الخوف، حين شعر بزلزال جديد يهز الأرض.

وكان لطفي يشرح للمراسل الأعمال التي تقوم بها السلطات في تلك المنطقة المنكوبة من أجل رفع الأنقاض ومساعدة الناس، إلا أن الزلزال باغته، ففر هارباً؛ حيث ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية مساء أمس.

وسبب ذلك حالة من الذعر والرعب، وألحق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.