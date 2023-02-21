أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1.1 %، مغلقا عند 10270 نقطة (- 101 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 32.40 ريال، و74.20 ريال، على التوالي.

وأغلق سهما السعودي للاستثمار، والمتقدمة، عند 16.46 ريال (- 4 %) للأول و44.85 ريال (- 2 %)، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، والتي جاءت دون توقعات السوق.

وتصدر سهم تهامة للإعلان، تراجعات السوق اليوم، بأكثر من 9 %، عند 70.30 ريال.

وهبط سهم دار الأركان، بنسبة 7 % عند 13 ريالا، وسط تداولات تجاوزت الـ11 مليون سهم.

في المقابل، تصدر سهما الوطنية للتأمين، وتنمية، ارتفاعات اليوم، بأكثر من 5 %.

وارتفع سهما بدجت السعودية، وذيب، بنسبة 1 % عند 54.50 ريال و76.60 ريال، على التوالي، مسجلين أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.