أعلنت محكمة برشلونة الإقليمية، اليوم الثلاثاء في بيان أن “هناك خطرا متزايدا على المدافع البرازيلي داني ألفيش للفرار .

وقالت المحكمة أن اللاعب سيبقى رهن الاحتجاز الاحتياطي، بانتظار محاكمته بتهمة الاغتصاب، كونه يشكل “خطرا كبيرا”

وأوضحت أن ذلك مرتبط من ناحية بالعقوبة الشديدة التي يمكن أن تفرض عليه بسبب هذه قضية الاغتصاب والأدلة الجسيمة على ارتكابه جريمة والموارد المالية الكبيرة التي من شأنها أن تسمح له بمغادرة إسبانيا في أي وقت”.

كما اعتبرت أن مصادرة جواز سفر لاعب برشلونة السابق (39 عاما)، لن يمنعه من مغادرة إسبانيا “جوا أو بحرا أو حتى برا دون وثائق”.