قررت بعض الأقاليم الصينية، أن تمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر 30 يوما، وذلك تشجيعا على الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور.

ويمنح إقليم قانسو شمال غرب البلاد وإقليم شانشي 30 يوما الآن، بينما يمنح إقليم شنغهاي 10 أيام مع استمرار منح 3 أيام فقط في سيتشوان.

ويقول عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية: “تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة.. تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيا”.