أكد أحمد المحيميد المحامي والمستشار القانوني، أن إجبار العامل على الدوام في يوم الإجازة دون تعويض يستدعي غرامة لائحة الموارد البشرية بواقع 5 آلاف ريال عن كل عامل.

وقال المحيميد:”لا تعويض عن إجازة يوم التأسيس بيوم آخر، لكن العامل يعوض بمبلغ مادي إضافي”، مضيفا:”وعلى كل من يعمل غدا فهم يستحقون أن تحسب لهم الساعة بساعة ونصف أوفر تايم”.

وأضاف: “يوم 22 فبراير إجازة بمناسبة يوم التأسيس لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، والفارق لموظفي الخدمة المدنية هو احتساب اليوم بين عطلتين إجازة مباشرة وهذا لا يطبق في القطاع الخاص”.