أكد أحمد المحيميد المحامي والمستشار القانوني، أن إجبار العامل على الدوام في يوم الإجازة دون تعويض يستدعي غرامة لائحة الموارد البشرية بواقع 5 آلاف ريال عن كل عامل.

وقال المحيميد:”لا تعويض عن إجازة يوم التأسيس بيوم آخر، لكن العامل يعوض بمبلغ مادي إضافي”، مضيفا:”وعلى كل من يعمل غدا فهم يستحقون أن تحسب لهم الساعة بساعة ونصف أوفر تايم”.

وأضاف: “يوم 22 فبراير إجازة بمناسبة يوم التأسيس لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، والفارق لموظفي الخدمة المدنية هو احتساب اليوم بين عطلتين إجازة مباشرة وهذا لا يطبق في القطاع الخاص”.

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني: هذه الإجازات من حقوق العاملين في القطاع الخاص ونص عليها القانون .. والسيدات إجازاتهم أكثر @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/diPnAEdqfU — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 21, 2023

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني: إجبار العامل على الدوام في يوم الإجازة دون تعويض يستدعي غرامة لائحة الموارد البشرية .. 5 آلاف ريال عن كل عامل @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BuxjXTzumW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 21, 2023

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني: 22 فبراير إجازة بمناسبة يوم التأسيس لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، والفارق لموظفي الخدمة المدنية هو احتساب اليوم بين عطلتين إجازة مباشرة وهذا لا يطبق في القطاع الخاص @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iXl84EhF3w — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 21, 2023