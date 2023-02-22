تحتفل المملكة اليوم الأربعاء بذكرى يوم التأسيس، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وثق مقطع فيديو،كلمة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- قال فيها :” شعبي العزيز يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم على تولينا بمقاليد الأمور، رافعين أكف الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه علينا، لقد وفقنا بإقامة دينه وشريعته وعملاً بكل جد واجتهاد.”

وأضاف:” تولينا حكم المملكة العربية السعودية… معتزين بهذا الإرث المجيد الذي ورثناه كابرًا عن كابر، والذي أسس على تقوى الله وطاعته، دستوره القرآن الكريم، وعاده سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى أسسه نحن ماضون.”