قال المحامي محمد الدويش أنه لا يوجد عقوبة على لاعب النصر تاليسكا لثلاثة أسباب .

وأوضح الدويس أن تاليسكا لم يذكر الهلال ولم يكن اتهامه ضمني ولاعقوبة على شُبهة حيث يمكن تأويل تصريحه بأخطاء الحكام وكذلك التقادم.

ولفت أنه لن تصدر العقوبة للأسباب السابقة إلّا إذا كانت “لجنة الانضباط والأخلاق ستخضع للضغط الذي يمارسه عليها صباح مساء “القروب المتحد” من بحر جدة إلى شرقي الخبر ! ” .

يذكر أن تاليسكا زعم أثناء ظهوره في إحدى حلقات “فيلم النصر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق ألقابه وبطولاته، بمساعدة من التحكيم.