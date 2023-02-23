عبر مواطن ألماني يدعى توماس عن سعادته بالعيش في المملكة منذ سنوات.

وشارك توماس في الاحتفال بيوم التأسيس حيث ارتدى الزي السعودي التراثي احتفاءاً بيوم التأسيس في الدرعية.

وقال توماس :” أنا من ألمانيا وأعيش في الرياض منذ 11 عام وأعمل في إحدى الشركات بالمملكة. وأنا اليوم مبسوط لأنني احتفل بيوم التأسيس في الدرعية”.