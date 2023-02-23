عبر مواطن ألماني يدعى توماس عن سعادته بالعيش في المملكة منذ سنوات.
وشارك توماس في الاحتفال بيوم التأسيس حيث ارتدى الزي السعودي التراثي احتفاءاً بيوم التأسيس في الدرعية.
وقال توماس :” أنا من ألمانيا وأعيش في الرياض منذ 11 عام وأعمل في إحدى الشركات بالمملكة. وأنا اليوم مبسوط لأنني احتفل بيوم التأسيس في الدرعية”.
"توماس" مواطن ألماني يعيش في #الرياض منذ 11 عاما.. يرتدي الزي السعودي التراثي ويحتفل بـ #يوم_التأسيس في #الدرعية
#KSA #SaudiFoundingDay
عبر :@bandar__W pic.twitter.com/YooByXsuOL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 22, 2023
أنا اليوم مبسوط لأنني احتفل بيوم التأسيس