توقع المهتم بالشأن العقاري أحمد الشهيل، أن يكون هناك تزاحم على الوحدات السكنية منخفضة السعر، وأن الطلب على الإيجار السكني سيزداد.

وقال الشهيل: ” تم دعم 159 ألف مستفيد خلال العام الماضي، وإذا تم دعم 100 ألف مستفيد فقط خلال العام الحالي كدعم مقطوع، بمتوسط 125 ألف ريال، فإن ذلك يعني ضخ وعاء مالي مباشر يقدر بنحو 12.5 مليار ريال، وهذا رقم كبير جدا في الوعاء المالي”.

وأضاف: “تذكر أن هناك أوعية أخرى تقوم بها وزارة الإسكان، مثل تقديم أراضي مجانية، والأوعية المالية تحولت إلى التوزع بشكل مختلف، والمصفوفة الجديدة جاءت وعاملت الوعاء المالي بطريقة مختلفة حيث خفضت في اتجاه ورفعت في اتجاه آخر”.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك تزاحم على الوحدات السكنية منخفضة السعر، مشيرا إلى أن من يعمل في المجال العقاري سواء المطور أو وسيط عقاري يرى أن الوحدات السكنية الصغيرة يتزاحم عليها المستثمرون الذين يضخون وحدات سكنية للتأجير، أو الذين لديهم رواتب كبيرة ويقومون بشرائها بقرض شخصي.