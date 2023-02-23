احتفل أحد المواطنين المتواجدين في تركيا بيوم التأسيس بطريقته الخاصة.

وارتدى الشاب المرودن والمقصب وسار في أحد شوارع تركيا، موثقا هذه اللحظة، وفقا لـ”العربية”

يذكر أن مدن المملكة احتفلت يوم أمس بذكرى يوم التأسيس الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفال به في 22 فبراير من كل عام.