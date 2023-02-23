علق الناقد الرياضي، محمد الدويش، على قرار لجنة الانضباط بتغريم أندرسون تاليسكا لاعب النصر على خلفية الشكوى المقدمة من نادي الهلال ضد اللاعب.

وقال “الدويش” على حسابه بموقع “تويتر”:”غرامة تاليسكا يتحملها من سمح له بتجاوز دوره كلاعب لاشأن له بمنافس وحكم ليست المرة الأولى لهذا اللاعب وقبله بيتروس، الله يرحم عبدالرحمن بن سعود فقد سمعته يقول للاعب، خارج الملعب شغلي أنا وليس شغلك، أنت شغلك الملعب فقط، رئيس النصر الحالي إعلامي”.

يذكر أن لجنة الانضباط ألزمت “تاليسكا” بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحذيره بعدم الاساءة واثارة الرأي العام، وذلك على خلفية شكوى الهلال ضده بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.